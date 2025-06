WhatsApp introduce finalmente i nomi utente per proteggere la privacy degli utenti

La notizia arriva grazie a WABetaInfo (via Tecnoblog), che ha individuato i riferimenti al sistema di username in una versione beta dell'app distribuita su TestFlight. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i tester , ma il fatto che sia già presente nel codice dell'app conferma che WhatsApp sta ultimando i dettagli per questa importante novità.

Notifiche in caso di cambio nome utente

Un'altra interessante funzionalità riguarderà la modifica dell'username: se deciderai di cambiarlo, WhatsApp invierà automaticamente un messaggio di sistema nelle chat per informare i tuoi contatti, proprio come avviene oggi per il cambio del numero di telefono o della foto profilo.

WhatsApp sta inoltre lavorando per integrare questa funzione anche nella versione web: gli utenti potranno controllare in anticipo la disponibilità di un determinato username e registrarlo.

Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stata rilasciata per i beta tester. Tuttavia, il fatto che i riferimenti al sistema di nomi utente siano già presenti nel codice delle ultime beta è un chiaro segnale che il rilascio non dovrebbe tardare troppo. Si tratta di una novità importante, che segue di pochi giorni l'annuncio dell'arrivo dell'app ufficiale per iPad, confermando l'impegno di WhatsApp ad ampliare e migliorare la propria offerta.