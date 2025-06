vivo X Fold5 sarà il pieghevole più leggero di sempre: il video ufficiale

Il nuovo vivo X Fold5 sarà lo smartphone foldable più leggero di sempre . L'annuncio è arrivato dal product manager di vivo, Han Boxiao, confermando l'imminente lancio di un dispositivo che promette di superare i predecessori non solo in termini di design e portabilità, ma anche in termini di prestazioni e esperienza d'uso.

vivo X Fold5 e gli altri pieghevoli: la sfida del peso

Il Vivo X Fold 5 si preannuncia quindi come il pieghevole a "libro" più leggero al mondo, un traguardo notevole considerando la complessità ingegneristica di questi smartphone. Stando al recente annuncio di vivo, il suo peso sarà inferiore persino ai 219 grammi del vivo X Fold3. Questa riduzione di peso non è un dettaglio da poco, poiché incide direttamente sulla comodità d'uso quotidiana e sulla portabilità del dispositivo. Un telefono più leggero è meno ingombrante in tasca o in borsa, migliorando l'ergonomia generale.

Ad esempio, l'Oppo Find N3, un altro foldable molto sottile e leggero, ha un peso che varia tra i 229 e i 234 grammi a seconda della versione, mentre l'Oppo Find N5 si attesta sui 229 grammi. Anche l'Honor Magic V2, noto per il suo design sottile, pesa circa 229 grammi nella versione in PU. Vista la differenza nella prova della bilancia, è plausibile che vivo abbia impiegato leghe più leggere o tecniche di assemblaggio avanzate per raggiungere tale risultato.

Voi che cosa ne pensate? Aspettate il nuovo pieghevole vivo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Samsung Galaxy S25 Edge resiste (quasi) a tutto nonostante sia super sottile: vediamo il risultato di test ultra brutali.