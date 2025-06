The Outer Worlds 2 potrebbe avere la data di uscita vicina: un leaker anticipa l'apertura delle prenotazioni

Il noto leaker Billbil-kun, diventato ormai una sorta di certezza per quanto riguarda date di uscita e annunci vari, ha svelato in anticipo l'apertura delle prenotazioni di The Outer Worlds 2, facendo pensare che la data di uscita del nuovo gioco Obsidian sia piuttosto vicina.

Come sappiamo, The Outer Worlds 2 sarà protagonista della speciale presentazione di approfondimento che andrà in onda subito dopo l'Xbox Games Showcase 2025 questa domenica, 8 giugno, a partire dalle ore 19:00, cosa che dovrebbe confermare l'uscita del gioco entro quest'anno.

Ebbene, secondo il leaker le prenotazioni di The Outer Worlds 2 dovrebbero aprirsi proprio domenica 8 giugno, quasi sicuramente in corrispondenza con l'annuncio della data di uscita che, a questo punto, potrebbe non essere lontana.