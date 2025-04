VIVO V50, la recensione di un camera phone Android che vuole dominare la fascia media

Dopo aver incassato l'ottima accoglienza per il suo flagship VIVO X200 Pro , l'azienda cinese è pronta a rimettersi in gioco, stavolta nel combattutissimo segmento degli smartphone Android di fascia media: in questa recensione del VIVO V50 andiamo dunque a scoprire quali sono le caratteristiche di un dispositivo che si presenta con un prezzo di listino di 599€ e una disponibilità limitata ai negozi SME e Euronics, come da (infelice) tradizione del brand. Spostando l'attenzione su temi ricorrenti più piacevoli, anche in questo caso parliamo di uno smartphone con un forte accento sulla componente fotografica , che vede rinnovata la collaborazione con ZEISS già vista su altri modelli della compagnia. Basterà questo a VIVO V50 per poter combattere ad armi pari con l'esercito di competitor che lo attende?

Niente di eclatante anche in merito alla dotazione di accessori, che si limita a proporre un cavo USB-C e una cover in silicone.

Lato connettività si registra il supporto per 5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.4 e NFC, mentre la porta USB-C è di tipo 2.0. Anche qui, nulla di particolarmente sorprendente o di nuovo rispetto a VIVO V40, anche se l' assenza della compatibilità con le eSIM potrebbe far storcere il naso.

La dotazione hardware di VIVO V50 non è di quelle per cui stropicciarsi gli occhi, a conferma di come l'interesse principale del marchio non sia certamente rivolto alle performance. Non è dunque un caso che il SoC utilizzato sia lo stesso del modello dell'anno scorso , ovvero quello Snapdragon 7 Gen 3 che comunque nell'ambito della fascia media fa sempre la sua figura.

Design

Dal punto di vista estetico, VIVO V50 sceglie di continuare sulla strada tracciata dal predecessore, apportando poche modifiche ad un design che si era fatto particolarmente apprezzare lo scorso anno.

Il design di VIVO V50 riprende quello del modello precedente

La cover posteriore è realizzata in vetro nella colorazione Mist Purple, mentre la Satin Black che abbiamo ricevuto in prova è rivestita da un foglio composito in plastica: una soluzione che garantisce leggerezza senza risultare comunque cheap, anche se il trattamento oleofobico non è dei migliori e quindi i segni delle ditate si vedono parecchio.

Il modulo fotocamere mantiene il suo caratteristico look, con un oblò che sta in cima a una piccola isola che contiene l'Aura Light, il flash ad anello introdotto dalla precedente generazione.

Lo schermo da 6.77 pollici è protetto da vetro Diamond Shield Glass e da una pellicola pre-applicata, è leggermente curvo sui bordi ed è interrotto solo da un punch hole circolare posizionato al centro del vertice superiore.

I bordi arrotondati sono una caratteristica piuttosto evidente di VIVO V50

La cornice è realizzata in plastica, con profili arrotondati che sono piuttosto in controtendenza con la moda attuale che predilige superfici più piatte: la disposizione degli elementi è anch'essa inalterata rispetto al passato, con tasto di accensione e bilanciere del volume sulla destra, speaker secondario in alto e carrellino per due NanoSim, porta USB-C e altoparlante principale in basso.

Per quanto riguarda le dimensioni, VIVO V50 si dimostra piuttosto snello nella versione Black, con misure pari a 163,29 × 76,72 × 7,39 mm per 189 grammi: la variante Purple in vetro è invece più spessa di un paio di millimetri e più pesante di circa 10 grammi.