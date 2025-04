Captain America: Brave New World ha una data di uscita in digitale: sarà possibile acquistare il film Marvel sulle varie piattaforme a partire dal 15 aprile, mentre per la versione fisica su Blu-ray bisognerà attendere un po' di più, il 13 maggio.

La data della disponibilità in streaming su Disney+ non è ancora stata annunciata, ma a questo punto immaginiamo che verrà rivelata nel giro di qualche settimana, come ormai da tradizione per le pellicole appartenenti al Marvel Cinematic Universe.

Se dunque non vi siete recati al cinema per vedere Captain America: Brave New World, avrete a breve la possibilità di recuperare il film con Anthony Mackie, Harrison Ford e Giancarlo Esposito nella comodità di casa vostra.

Gli eventi narrati in Brave New World si pongono come un seguito diretto dell'epilogo di Avengers: Endgame e della miniserie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, in cui il personaggio di Sam Wilson si confrontava con la responsabilità di diventare il nuovo Captain America.