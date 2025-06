Samsung Galaxy S25 Edge resiste (quasi) a tutto nonostante sia super sottile: vediamo il risultato di test ultra brutali

Questa scelta, tuttavia, ha sollevato un interrogativo fondamentale tra gli appassionati di tecnologia e i potenziali acquirenti: quanto è resistente un telefono così sottile ? La paura principale è che possa piegarsi o danneggiarsi facilmente nell'uso quotidiano. Per questo motivo, sono stati condotti test specifici per valutare la sua durabilità e capire se queste preoccupazioni sono fondate.

Quest'anno, Samsung ha presentato il Galaxy S25 Edge, un telefono che si distingue per il suo spessore minimo, appena 5,8 millimetri. Sebbene le sue specifiche tecniche siano simili a quelle del Galaxy S25 Plus, il vero punto di forza e di discussione è il design ultrasottile.

I test di resistenza

Per rispondere ai dubbi sulla robustezza del Galaxy S25 Edge, lo YouTuber JerryRigEverything, noto per le sue scrupolose prove di durabilità sugli smartphone, ha messo alla prova il dispositivo. Il test principale si è concentrato sulla sua capacità di resistere alla piegatura, ma sono state effettuate anche altre verifiche importanti. L'obiettivo era simulare le sollecitazioni a cui un telefono è sottoposto nella vita di tutti i giorni.

Il display del Galaxy S25 Edge è stato prima sottoposto a un'analisi della sua resistenza ai graffi. Come la maggior parte degli schermi moderni di alta gamma, il display ha iniziato a mostrare segni di graffi al livello 6 della scala di Mohs, con solchi più profondi che apparivano al livello 7. Questo dato indica una protezione standard e adeguata per l'uso quotidiano. Successivamente, lo schermo è stato esposto direttamente a una fiamma. Anche in questa circostanza, il display ha dimostrato una buona resistenza al calore, mantenendo la sua integrità e funzionalità senza subire danni permanenti.

Il test più atteso, e cruciale per un telefono così sottile, è stato quello della piegatura. Le previsioni iniziali suggerivano che un design così snello potesse compromettere l'integrità strutturale del dispositivo. Tuttavia, il Galaxy S25 Edge ha sorpreso tutti. Il suo telaio in titanio si è rivelato estremamente efficace. Nonostante l'applicazione di una forza considerevole da parte dello YouTuber, il telefono ha mostrato solo una leggera flessione su un lato e un minimo sollevamento del pannello posteriore sull'altro. È importante sottolineare che, nonostante queste piccole deformazioni estetiche, non si sono riscontrati danni strutturali gravi che compromettessero la funzionalità del dispositivo. Sebbene questa minima flessione possa teoricamente influenzare le capacità di resistenza all'acqua, la robustezza generale è rimasta intatta.

I risultati di questi test sono insomma rassicuranti. Voi che cosa ne pensate? Acquistereste uno smartphone così sottile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto il peso e la batteria di iPhone 17 Air, l'iPhone super sottile, sono stati svelati da nuovi leak.