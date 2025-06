Meta AI sempre più integrato in WhatsApp: ora si possono inoltrare messaggi e immagini al chatbot

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzione per inoltrare messaggi e media a Meta AI . La novità è emersa nell'ultimo aggiornamento della beta di WhatsApp per Android, identificato dal numero 2.25.18.8 e disponibile su Google Play Store.

La versione beta 2.25.18.8 di WhatsApp per Android

La principale innovazione della beta 2.25.18.8 di WhatsApp per Android consiste quindi nella possibilità di inoltrare direttamente messaggi, immagini e video a Meta AI attraverso la schermata di inoltro di WhatsApp. Per verificare la disponibilità di questa funzione, gli utenti possono semplicemente tentare di inoltrare un qualsiasi contenuto; se Meta AI compare tra le opzioni di destinazione, la funzione è attiva. Questo meccanismo semplifica drasticamente il flusso di lavoro per coloro che desiderano ottenere assistenza, porre domande o richiedere un'analisi su un determinato contenuto. Prima di questa introduzione, il processo era meno efficiente: gli utenti dovevano copiare manualmente il contenuto desiderato e poi incollarlo nella conversazione con il chatbot.

L'avviso che la funzione di inoltro di messaggi a Meta AI è disponibile

Si può poi aggiungere una nota opzionale durante il processo di inoltro. Queste note, inviate insieme ai messaggi o ai media selezionati, forniscono a Meta AI un contesto aggiuntivo per comprendere l'intento dell'utente e fornire risposte più pertinenti e utili. È inoltre importante notare che Meta AI può accedere e leggere solo i contenuti che gli utenti decidono esplicitamente di condividere. L'inoltro dei messaggi è del tutto facoltativo e qualsiasi contenuto condiviso può essere utilizzato da Meta per migliorare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, è possibile che questa opzione di inoltro dei messaggi stia diventando disponibile anche nella versione stabile dell'app. Ciò significa che anche gli utenti che non sono iscritti al programma beta potrebbero essere già in grado di usufruire di questa funzione.

E voi che cosa ne pensate? Usate già Meta AI? Diteci la vostra nei commenti. Intanto l'IA ora riassume anche quello che vi siete persi su Google Drive: arriva Catch me up.