Le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7 sono disponibili in sconto su Amazon nell'edizione FaZe Clan

Tra le offerte di oggi Amazon ci propone le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7 , precisamente la FaZe Clan Edition, a 166,53 € invece di 184,84 € (prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni). Potete acquistare le cuffie tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con la consegna prevista entro domani 6 giugno, salvo variazioni particolari. Come già anticipato si tratta di un'edizione limitata , quindi scopriamo nel dettaglio le sue caratteristiche.

Le caratteristiche delle cuffie SteelSeries Arctis Nova 7

Ciò che contraddistingue queste cuffie è la colorazione rossa dedicata al clan FaZe, direttamente dal mondo eSport. In particolare, le piastre altoparlanti presentano il logo del clan, oltre a una fascia superiore a tema. Passiamo al lato tecnico: Almighty Audio offre un'esperienza sonora perfetta per il gaming, grazie alla combinazione con Nova Acoustic System e l'audio spaziale a 360° (tra l'altro completamente compatibile con Tempest 3D Audio per PS5 e Microsoft Spatial Sound).

Le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7 e la confezione

Grazie al doppio flusso audio, inoltre, potrete chattare e giocare al tempo stesso a 2,4 GHz senza lag (usando contemporaneamente Discord, Bluetooth per le chiamate e altro ancora). Queste cuffie sono compatibili con diverse piattaforme, tra cui PC, PlayStation o Switch, con un dongle USB-C per Quantum 2.0 Wireless. Infine, nella confezione è incluso anche un adattatore USB-A.

