Redmi Pad Pro: il tablet medio-gamma Android cala di prezzo e diventa un best buy

Oggi, su Amazon, è disponibile una promozione molto interessante sul tablet R edmi Pad Pro che viene messo in offerta con uno sconto del 35% e viene venduto a 198,50€, a fronte dei 303,46€ consigliati su Amazon . Acquistalo direttamente da questo link o accedi all'offerta tramite il box prodotto qui in basso: Il Redmi Pad Pro è un tablet che si presenta con un pannello da 12,1" con una risoluzione da 2.560 x 1.600 pixel . Il display è di tipo LCD e il refresh rate raggiunge i 120Hz con una luminosità di picco capace di raggiungere i 600 nits per una visiona ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Redmi Pad Pro: sotto la scocca

Redmi Pad Pro dal punto di vista delle prestazioni, si affida al processore Snapdragon 7s Gen 2 di casa Qualcomm a 4nm con cui riesce a garantire un buon multitasking, sia per le operazioni quotidiane, sia per quelle lavorativo non eccessivamente pesanti per l'intero sistema.

In termini di connettività si tratta di un device che supporta il Bluetooth 5.2 e fino al WiFi6. Per quanto riguarda, invece, la batteria, la cella presente si attesta sui 10.000mAh e supporta la ricarica rapida a 33W. Il comparto fotografico, infine, è composto da una singola fotocamera posteriore da 8 MP e sul fronte da una selfie-cam da altrettanti 8 MP. Per ulteriori dettagli date un'occhiata alla nostra recensione.