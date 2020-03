The Wonderful 101: Remastered supera 2 milioni e ottiene il gioco aggiuntivo Luka's Second Mission

The Wonderful 101: Remastered continua a macinare numeri incredibili all'interno della sua campagna Kickstarter, giunta ormai quasi al termine ma in tempo a superare i 2 milioni di dollari e sbloccare dunque lo stretch goal riferito al gioco aggiuntivo Luka's Second Mission.



A 25 ore circa dalla conclusione della raccolta fondi su Kickstarter, The Wonderful 101: Remastered si arricchisce dunque di un'altra aggiunta, avendo centrato l'obiettivo aggiuntivo legato al raggiungimento dei 2 milioni di dollari con Luka's Second Mission. Si tratta ovviamente di un seguito diretto dell'altro gioco aggiuntivo già sbloccato in precedenza come stretch goal, ovvero Luka's First Mission.



Anche in questo caso, dunque, il protagonista è il giovane Luka, a questo punto al centro di una vera e propria avventura parallela a quella principale narrata da The Wonderful 101: Remastered. Luka è un alunno della Blossom City Elementary School, la scuola dove lavora normalmente Will Wedgewood, quando non combatte il crimine nei panni di Wonder-Red.



Il ragazzo non è a conoscenza dell'identità segreta del suo insegnante e stranamente nutre un profondo odio verso i Wonderful 100. Sia in Luka's First Mission che in Luka's Second Mission avremo dunque modo di scoprire il perché di questo sentimento, svelando vari retroscena sui protagonisti di The Wonderful 101.



Il gioco è un action platform in 2D piuttosto semplice ma a quanto pare alquanto curato, che punta ad estendere l'universo degli strani super-eroi sviluppati da PlatinumGames. Nel frattempo, la campagna Kickstarter di The Wonderful 101: Remastered sta per concludersi e gli sviluppatori hanno infine spiegato il perché il gioco non uscirà su Xbox One, sebbene la spiegazione sia quantomeno dubbia.