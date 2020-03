The Wonderful 101 su Xbox One: PlatinumGames sul perché non uscirà, anche se non è escluso del tutto

The Wonderful 101 Remastered non uscirà su Xbox One e la cosa può sembrare piuttosto strana, visto che arriverà praticamente su tutte le altre piattaforme, tuttavia Hideki Kamiya di PlatinumGames ha una spiegazione per questa mancanza.

Parlando a Gematsu in occasione del PAX East 2020, Kamiya ha spiegato che un port su Xbox One era stato preso inizialmente in considerazione come stretch goal nel corso della campagna Kickstarter, ma poi è stato escluso perché sarebbe stato troppo difficile.



"L'engine originale e l'engine per Xbox One sono molto diversi e non è facile portare il gioco sulla console in questione come sulle altra piattaforme", ha affermato Kamiya, "Dunque a causa di questo, sfortunatamente, abbiamo dovuto abbandonare la versione Xbox One".



La spiegazione è alquanto dubbia, ma Kamiya ha ulteriormente elaborato la questione: "È un'operazione costosa e non abbiamo la possibilità di farla internamente", ha affermato. Questo perché The Wonderful 101 Remastered non è un semplice port dall'originale ma una nuova versione rielaborata con varie aggiunte.



Il tutto risulta comunque decisamente strano: Xbox One e PS4 hanno architetture corrispondenti che solitamente rendono molto facili le conversioni tra una console e l'altra, per non parlare del passaggio da PC a Xbox One, o almeno così è stato per ogni gioco in questa generazione. Per tutti tranne che per The Wonderful 101, a quanto pare.



In ogni caso, Kamiya non vuole escludere totalmente la possibilità che il gioco arrivi su Xbox One: "Non voglio dire che non arriverà mai, se dovessero presentarsi le giuste condizioni e avessimo abbastanza soldi, potrebbe essere possibile, ma è comunque una cosa costosa".



Atsushi Inaba, il capo di PlatinumGames, ha chiarito che la campagna Kickstarter è servita solo per attirare l'attenzione su The Wonderful 101 Remastered, come in verità si era già intuito da subito. Nel frattempo, il team ha annunciato anche il suo nuovo progetto, Project GG, il quale dovrebbe essere pienamente multipiattaforma.