Let It Die: 6 milioni di download su PC e PS4, evento celebrativo in arrivo

Let It Die ha totalizzato 6 milioni di download su PC e PS4: lo hanno annunciato Grasshopper Manufacture e GungHo Online Entertainment, presentando un evento celebrativo che si svolgerà a breve.



Pubblicato alla fine del 2016 su PlayStation 4 e quasi due anni dopo su PC, Let It Die è un action game in stile hack & slash, in formato free-to-play, in cui ci si trova a dover ripulire i piani di una torre maledetta affrontando nemici sempre più forti.



"Questo successo lo dobbiamo interamente alla nostra straordinaria fanbase, che ha preso a cuore le sorti di Let It Die e ha reso possibile il raggiungimento di un traguardo così prestigioso", ha dichiarato Kazuki Morishita, presidente e CEO di GungHo Online Entertainment.



"Intraprendere questo viaggio insieme a loro è stato piacevolissimo, abbiamo visto crescere il gioco insieme e non riusciamo neanche a immaginare quanti Death Data ci siano ormai là fuori!"



Il team di sviluppo del gioco, Grasshopper Manufacture, è attualmente al lavoro su No More Heroes 3.