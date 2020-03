Final Fantasy 7 Remake e costumi: vari abiti per Tifa, Aerith e per il crossdressing di Cloud

Final Fantasy 7 Remake è indubbiamente il protagonista della giornata di oggi, con il rilascio della demo su PS4 e le numerose informazioni emerse grazie alla scadenza dell'embargo su articoli e interviste al riguardo, tra le quali quelle riguardanti gli abiti disponibili per i protagonisti, in particolare Tifa, Aerith e per il crossdressing di Cloud.



A quanto pare, Square Enix ha dedicato una grande attenzione alla questione degli abiti e dei costumi per i personaggi, almeno in alcune fasi del gioco. Per quanto riguarda Cloud, la famosa scena con Don Corneo prevede diverse possibilità di vestirsi con abiti femminili in varie maniere con effetti differenti a scelta del giocatore.



Allo stesso modo, anche Tifa e Aerith in Final Fantasy 7 Remake possono vestirsi in maniera diversa, oltre ai loro abiti standard con cui le conosciamo ormai dai tempi del gioco originale, creando dunque una certa possibilità di differenziazione su un elemento che per i fan può essere particolarmente interessante.



Le informazioni in questione arrivano da un'intervista di Famitsu, dalla quale veniamo anche a sapere che, a quanto pare, il primo personaggio ad essere riprogettato per final Fantasy 7 Remake è stato Barret: questo perché aveva una forma particolarmente "deformata" nell'originale e la sua ricostruzione nel nuovo stile ha richiesto un particolare lavoro di riprogettazione. Il risultato è stato poi utilizzato come una sorta di linea guida da seguire per il redesign di tutti gli altri personaggi.



La demo di Final Fantasy 7 Remake è disponibile da questa mattina su PlayStation Store ed è stata provata anche da Vincenzo Lettera. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra intervista a Yoshinori Kitase e Naoki Hamaguchi.