Resident Evil, nuovo gioco in uscita e due tripla A Capcom ancora non annunciati

Resident Evil vedrà l'uscita di un nuovo gioco da qui al prossimo marzo, dunque nel corso dell'anno fiscale che sta per iniziare, ma Capcom ha anche altri assi nella manica.



Stando a quanto riportato da un insider, infatti, la casa di Osaka ha un totale di quattro titoli tripla A in arrivo entro marzo 2021: uno è Resident Evil 3, l'altro è appunto il nuovo Resident Evil che ancora non ha un nome e poi ci sono due grossi progetti completamente avvolti dal mistero.



Non è tutto: a queste produzioni di alto livello, su cui Capcom punta senz'altro per fare cassa, si affiancherà un quinto gioco meno rilevante, diciamo dal budget medio.



Esiste ancora la possibilità che uno dei titoli tripla A in arrivo sia il remake di Dino Crisis? Di certo l'insider ha chiarito che il nuovo Resident Evil non è Resistance, che viene considerato come un'unica produzione insieme a RE 3.



Stando alle tempistiche, è possibile che Capcom attenderà l'E3 2020 per annunciare alcuni di questi progetti, puntando a pubblicare quello più forte durante il periodo natalizio.





One last Capcom tweet then I'll go silent until April. Capcom's fiscal 2020 year is very impressive, there's four big titles they're releasing, including two RE games (one is RE3). There's also a fifth medium game but not on the same scale as the other four releases. You'll see