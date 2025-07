AMD Ryzen 7 9700X: processore top per il gaming in maxi sconto su Amazon per il Prime Day 2025

Su Amazon, oggi, in occasione della seconda giornata di offerte dedicate al Prime Day 2025 è disponibile uno sconto in formato XL sul processore Ryzen 7 9700X di AMD del 25% che viene messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 280,82€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto tramite il box dedicato qui in basso: Il Ryzen 7 9700X è basato sull'architettura AMD Zen 5, evoluzione della già ottima Zen 4, sfrutta un processo produttivo a 4 nm, il che riesce a garantire potenza e consumi ridotti. Con 8 core e 16 thread, offre una frequenza base di 4.3 GHz e può raggiungere i 5.5 GHz in boost.