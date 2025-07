Il processore AMD Ryzen 9 9900X è in super sconto per il Prime Day di Amazon

Il Prime Day di Amazon è un'ottima occasione per acquistare componenti per il PC a prezzi vantaggiosi approfittando delle numerose offerte attive sulla piattaforma. A questo proposito, vi segnaliamo che al momento il processore AMD Ryzen 9 9900X è in promozione con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato . Se siete interessati, trovate la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo consigliato per questo processore è di 460 euro, mentre quello promozionale è di 343,99 euro . Parliamo dunque di un risparmio di poco meno di 120 euro. Si tratta del prezzo più basso come prodotto venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche della CPU AMD Ryzen 9 9900X

Il processore AMD Ryzen 9 9900X è una CPU desktop di fascia alta progettato per offrire prestazioni eccellenti sia in ambito gaming che produttivo. Dispone di 12 core e 24 thread, con una frequenza base di 4,4 GHz e un boost massimo fino a 5,6 GHz.

Supporta tecnologie come Precision Boost, PBO (Precision Boost Overdrive) e AMD EXPO per l'ottimizzazione della memoria. È compatibile con il socket AM5 e sfrutta la memoria DDR5 fino a 5600 MHz, con supporto per PCIe 5.0, garantendo un'elevata larghezza di banda per GPU e SSD di nuova generazione.

Integra una grafica Radeon (Raphael) con 128 shader e frequenza boost fino a 2,2 GHz, utile per sistemi senza GPU dedicata. Il TDP è di 120W, e la CPU è pensata per schede madri con chipset come X670, B650, X870 e successivi.