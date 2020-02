Project GG è multipiattaforma, PS5 e Xbox Series X comprese

Project GG è il nuovo gioco in sviluppo presso PlatinumGames, svelato come secondo dei quattro annunci previsti in questo periodo da parte del team nipponico che evidentemente è particolarmente attivo, e sebbene non siano state annunciate console di riferimento sembra che il team punti un po' a tutte, comprese PS5 e Xbox Series X.



Dopo l'annuncio sulle pagine di Famitsu, Project GG si è svelato anche con un primo teaser trailer, il quale tuttavia non ha mostrato molto del gioco vero e proprio, dando piuttosto un'idea di quale sia la sua ambientazione e il concetto di base.



Non sappiamo però ancora su quale piattaforma uscirà, visto che PlatinumGames non ne ha menzionata alcuna all'interno del video di presentazione, dunque accogliamo volentieri la delucidazione da parte di Atsushi Inaba, Chief Creative Officer di PlatinumGames, il quale ha specificato come l'idea sia di uscire su tutte le piattaforme, ovvero rendere il gioco un multipiattaforma completo.



"Fondamentalmente vorremmo uscire su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam", ha affermato Inaba, il quale ha però incluso nel discorso anche la next gen, a quanto pare. "Poi ci sono ovviamente PS5 e Xbox Series X in arrivo presto, non sappiamo esattamente quando usciremo, ma ci piacerebbe lanciare il gioco su qualsiasi piattaforma significativa disponibile in quel momento", ha affermato il capo di PlatinumGames.



Insomma, ci sono buone possibilità che Project GG sia non solo multipiattaforma ma anche cross-gen, con gli sviluppatori che sembrano molto ben intenzionati nei confronti di PS5 e Xbox Series X per il loro nuovo gioco.



Dando ragione a diverse teorie emerse prima della presentazione del trailer, Project GG si ispira al celebre personaggio di Ultraman, seguendo uno schema che risulta evidente nelle produzioni capitanate da Hideki Kamiya, specialmente in quella che può essere considerata la trilogia degli eroi: Viewtiful Joe era infatti ispirato a Kamen Raider, The Wonderful 101 ai Super Sentai mentre Project GG, di conseguenza, punta su Ultraman.