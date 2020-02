Baldur's Gate 3, tre caratteristiche sorprendenti

Sono passate poco più di 24 ore dalla scadenza dell'embargo di Baldur's Gate 3 , ma qui su Multiplayer.it ci siamo già lanciati in un mare di contenuti riguardanti il prossimo gioco di ruolo firmato Larian Studios . Dalla lunghissima e dettagliata anteprima di BG3 , alle molteplici live che abbiamo registrato per seguire il reveal fatto in occasione del PAX e per rispondere a tutte le vostre domande sul progetto che, inevitabilmente, ha suscitato curiosità e dubbi a causa della sua estrema vicinanza con i Divinity: Original Sin. Ma visto che non è mai abbastanza e c'è sempre margine per continuare a parlare di Baldur's Gate 3, ho scelto di rivelarvi quali sono i 3 aspetti del gameplay del gioco che mi hanno maggiormente colpito, quando ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo giocato davanti ai miei occhi. Quelle meccaniche che, per quanto non rivoluzionarie o incredibilmente innovative, hanno saputo comunque attirare la mia attenzione e lasciarmi positivamente stupito per la capacità di Larian di realizzare qualcosa di differente dal consueto. Ovviamente vi invito a farmi sapere nei commenti se anche voi siete rimasti sorpresi da queste feature o se qualcos'altro vi ha maggiormente colpiti.

Il combattimento a turni a fazioni

Della scelta di Larian Studios di portare il combattimento a turni in un brand che storicamente è sempre stato legato alla pausa tattica è stato detto tutto e il contrario di tutto, ma non è tanto il concetto in sé dei turni ad avermi sorpreso, bensì la scelta dello sviluppatore di realizzare un sistema a fazioni. In altre parole non ci troveremo a comandare un singolo personaggio del nostro party per poi passare il turno a un avversario, quindi a controllare un altro nostro companion per poi lasciare spazio a un altro nemico e così via: in Baldur's Gate 3 potremo controllare tutti i membri del nostro party senza soluzione di continuità.

Potremo spostare magari il ladro alle spalle di un avversario, utilizzare il mago per lanciare una magia in grado di buttare a terra quello stesso nemico, quindi riprendere possesso del rogue per sferrare un colpo mortale guadagnando il bonus del bersaglio prono, per poi andare a gestire tutti gli altri personaggi alleati rimasti. Una volta terminate tutte le azioni a nostra disposizione, potremo passare il turno all'avversario che, a sua volta, potrà gestire tutta la sua compagine e suonarcele di santa ragione prima di concederci il turno successivo.



Sembra una differenza di poco conto rispetto a una normale gestione a turni per personaggio, tuttavia questa variabile rende BG3 molto vicino a uno strategico a turni sulla falsariga di un XCOM, elevando esponenzialmente la gestione tattica del proprio party e le interazioni che possono essere messe in gioco tra i personaggi.