Fortnite, Ruba i piani della sorveglianza dal Pozzo, dallo Yacht o dallo Squalo e consegnali alle Ombre o agli Spettri

Sarà probabilmente il nome più lungo che abbiate mai letto all'interno di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ma tant'è: una delle più recenti ed importanti missioni disponibili è Ruba i piani della sorveglianza dal Pozzo, dallo Yacht o dallo Squalo e consegnali alle Ombre o agli Spettri. E in questo rapido articolo vi forniamo una guida per completarla, dato che è anche piuttosto complessa.

Ruba i piani della sorveglianza dal Pozzo, dallo Yacht o dallo Squalo e consegnali alle Ombre o agli Spettri è un'unica missione, tuttavia doppia nella sua anima. Serve innanzitutto per sbloccare lo stile esclusivo di Brutus (a conclusione del set Briefing di Brutus): potrete ottenere soltanto una variante, o quella delle Ombre oppure quella degli Spettri. Per fare ciò, andrete a completare la missione in un certo modo fino ai momenti della sua conclusione, e qui dovrete prendere una decisione.

Innanzitutto dovrete rubare i piani di sorveglianza, in tre posizioni della mappa di gioco: il Pozzo (sud-ovest), lo Yacht (nord-est) e lo Squalo (a nord dell'arcipelago), cioè lì dove l'agenzia ha installato le proprie basi. Vi serve una sola copia del piano, dunque non dovrete recarvi in tutti e tre i luoghi, ma in uno soltanto, e rubarlo dai computer principali interagendo con gli stessi (tasto Quadrato su PlayStation 4).

Per completare la missione dovrete infine consegnare i piani, usando le cassette delle lettere indistruttibili presenti un po' ovunque sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. Se volete sbloccare lo stile Spettri di Brutus, imbucate i piani nella cassetta degli spettri; per sbloccare lo stile Ombre, fate lo stesso con l'altra cassetta della posta. La scelta non può essere modificata, dunque attenzione. Ecco un video molto utile che potrete seguire passo passo.