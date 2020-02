Xbox One marzo 2020, i giochi migliori del mese

Le attese esclusive di Ori and the Will of the Wisps e Bleeding Edge, ma anche DOOM Eternal e One Piece: Pirate Warriors 4 a marzo 2020 su Xbox One

I migliori giochi in arrivo su Xbox One a marzo 2020 vedono la presenza di importanti esclusive per le piattaforme Microsoft, ma anche un paio di produzioni third party piuttosto attese dagli utenti.



Nel primo caso assisteremo al debutto di Ori and the Will of the Wisps e Bleeding Edge: due titoli molto diversi, con il primo che si pone come un'avventura in stile metroidvania di ampio respiro e il secondo che ci lancia in una serie di frenetici scontri quattro-contro-quattro alla guida di personaggi completamente fuori di testa.



DOOM Eternal ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo il nuovo capitolo della straordinaria serie sparatutto sviluppata da id Software, mentre One Piece: Pirate Warriors 4 promette di coinvolgerci in una spettacolare azione Musou con i personaggi del manga creato da Eiichiro Oda.

Ori and the Will of the Wisps Tutte le informazioni sul gioco

In uscita l'11 marzo

Secondo episodio dell'affascinante avventura in stile metroidvania firmata da Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps ci riporterà nella meravigliosa foresta di Nibel, alle prese con enigmi ambientali e insidiosi nemici che potremo affrontare ricorrendo a un sistema di combattimento rinnovato e alle abilità di Ori, cresciute rispetto agli esordi ma soggette anche stavolta allo sblocco di nuovi poteri man mano che si procede nella campagna.



Gli sviluppatori hanno arricchito l'esperienza sotto ogni punto di vista: non solo il gioco è più ampio e ricco, con tante novità sotto il profilo del gameplay, ma vanta anche un comparto tecnico e artistico ancora più curato, in grado di regalarci panorami e personaggi straordinari: questo nuovo viaggio si preannuncia davvero incredibile.

DOOM Eternal Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 20 marzo

L'attesa è finita: DOOM Eternal farà il proprio debutto a marzo, mettendoci nuovamente nei panni del DOOM Slayer per una missione ancora più impegnativa. Le creature infernali che avevano invaso Marte si sono infatti spostate sul pianeta Terra, dunque il conflitto assume connotati di enorme rilevanza per il futuro della razza umana. Saremo in grado di vincere?



Di certo non ci mancheranno le risorse, se consideriamo la possibilità di attingere a un arsenale ancora più completo e devastante, che in questo nuovo capitolo include un rampino con cui spostarsi rapidamente da una parte all'altra dello scenario e dar vita a manovre d'attacco ancora più feroci e letali. Il gameplay frenetico e dinamico di DOOM si prepara insomma a fare un ulteriore passo in avanti!

Bleeding Edge Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 24 marzo

Nuovo, sorprendente progetto di Ninja Theory, Bleeding Edge è un brawler a base multiplayer che vede due squadre da quattro giocatori competere all'interno di differenti modalità, in cui la vittoria è una questione di somma di uccisioni o controllo del territorio. Ambientato in un futuro in cui le corporazioni controllano il mondo e i guerrieri più forti competono in sfide clandestine, il gioco ci mette a disposizione un roster di eroi variegato e interessante.



Si va infatti dal misterioso spadaccino Daemon all'inquietante stregone Kulev, dalla corposa combattente Buttercup allo spietato e potente El Bastardo, passando per la folle rocker Cass, l'armaiola Gizmo, l'esperta di tecnologia Maeve, il devastante cyborg Makutu e così via. Personaggi molto diversi fra loro, dotati ognuno di abilità peculiari, che dovranno sfidarsi per la gloria e il denaro all'interno di arene ampie e ben caratterizzate.