PS4 marzo 2020, i giochi migliori del mese

Nioh 2, Persona 5 Royal, DOOM Eternal e One Piece: Pirate Warriors 4 sono i migliori giochi in uscita a marzo 2020 su PS4

Marzo 2020 segna l'arrivo su PS4 di una serie di giochi parecchio attesi dai possessori della console Sony, con un paio di importanti esclusive.



La prima è senza dubbio Nioh 2, nuovo capitolo della serie action RPG in stile soulslike prodotta da Koei Tecmo, che ci riporta nell'inquietante Giappone feudale invaso dai demoni per una nuova, impegnativa avventura. La seconda è Persona 5 Royal, che segna il ritorno dello straordinario titolo Atlus con un'edizione definitiva, arricchita di diversi elementi e con i sottotitoli in italiano.



Arrivano questo mese inoltre DOOM Eternal e One Piece: Pirate Warriors 4: il primo promette di stabilire nuovi standard nel genere degli sparatutto in prima persona, il secondo ci coinvolgerà ancora una volta nelle avventure di Monkey D. Rufy e della sua folle ciurma.

Nioh 2 Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 13 marzo

Secondo episodio della serie soulslike sviluppata da Team Ninja, Nioh 2 è in realtà un prequel rispetto agli eventi del primo capitolo. Protagonista del gioco non è dunque il samurai occidentale William Adams, bensì un nuovo personaggio che potremo creare utilizzando un editor e che si trova a dover difendere il proprio signore dall'avanzata delle forze del male, sullo sfondo di un Giappone feudale mai così oscuro e inquietante.



A caratterizzare in maniera forte l'esperienza, oltre al solito grado di difficoltà hardcore, troviamo una serie di importanti novità, su tutte la capacità del nostro guerriero di trasformarsi in Yokai, assumendo diverse forme demoniache, ognuna con le proprie peculiarità, per poter sconfiggere gli avversari più forti.

DOOM Eternal Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 20 marzo

L'attesa è finita: DOOM Eternal farà il proprio debutto a marzo, mettendoci nuovamente nei panni del DOOM Slayer per una missione ancora più impegnativa. Le creature infernali che avevano invaso Marte si sono infatti spostate sul pianeta Terra, dunque il conflitto assume connotati di enorme rilevanza per il futuro della razza umana. Saremo in grado di vincere?



Di certo non ci mancheranno le risorse, se consideriamo la possibilità di attingere a un arsenale ancora più completo e devastante, che in questo nuovo capitolo include un rampino con cui spostarsi rapidamente da una parte all'altra dello scenario e dar vita a manovre d'attacco ancora più feroci e letali. Il gameplay frenetico e dinamico di DOOM si prepara insomma a fare un ulteriore passo in avanti!

One Piece: Pirate Warriors 4 Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 27 marzo

Probabilmente la trasposizione più riuscita della popolarissima opera di Eiichiro Oda, One Piece: Pirate Warriors 4 ci catapulta nella tradizionale azione in stile Musou, con centinaia e centinaia di nemici da affrontare eseguendo combo spettacolari e mosse speciali, tutte rigorosamente legate alle caratteristiche dei personaggi che potremo controllare nel corso della campagna.



Gli eventi ripercorrono l'intera saga di One Piece, presentandone i carismatici protagonisti e i letali nemici in una carrellata che non mancherà di conquistare i fan della serie, ma anche chi è alla ricerca di un action game immediato e divertente, che grazie alla grafica in cel shading riproduce alla perfezione i tratti e le caratteristiche dell'anime.