Google Play Store, problemi alla cronologia degli aggiornamenti: ecco la soluzione

Inutile girarci attorno: l'ultimo update del Google Play Store, rilasciato direttamente da Mountain View, ha penalizzato gli utenti che utilizzano abitualmente lo store digitale per installare nuove applicazioni e poi aggiornale. Nei fatti molti utenti hanno segnalato problemi alla cronologia degli aggiornamenti.

Fino a poco tempo fa gli aggiornamenti di Google Play Store venivano segnalati con una lista, in cima alla quale venivano collocale le app aggiornatesi di recente, e in fondo poi tutte quelle che si erano aggiornate per prime. Quest'ordine è stato completamente stravolto da un recente update lato server dello store di Google, ancora peggiore di quello che aveva rimosso le notifiche degli aggiornamenti di Google Play Store.

Tutti sperano che Google rimetta le cose a posto già dalla prossima settimana, ma mancano comunicazioni ufficiali a riguardo. Intanto noi abbiamo trovato una soluzione; per risolvere il problema agite in questo modo: recatevi nel menù del Google Play Store dedicato alle App installate, e qui modificate l'ordine di visualizzazione in base agli aggiornamenti recenti. Sembra che la funzionalità agisca ancora in modo efficace in questo tab, a differenza del precedente e principale: misteri di Google.