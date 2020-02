Dragon Ball Heroes, il passato di Fu svelato dall'anime

L'anime Dragon Ball Heroes è pronto per la sua seconda stagione, che debutterà in Giappone nel corso di marzo 2020. Uno dei personaggi più importanti che farà nuovamente capolino nei prossimi episodi sarà Fu, già villain principale dell'arco narrativo del Pianeta Prigione.

Apprendiamo in queste ore l'esistenza di informazioni importanti circa il passato di Fu, condivise proprio da Toei Animation per pubblicizzare il nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes, dedicato alla Bing Bang Mission dell'arcade giapponese di partenza. Fu tornerà, e adesso il contesto in cui viene inserito il personaggio è anche un po' più chiaro, perché sono state rese note le sue origini: i suoi genitori sono nientemeno che Mira e Towa. Prima della distruzione del Regno Demoniaco da parte della Kaioshin del Tempo, i demoni sono riusciti a mettere in salvo Fu, con la speranza che un giorno porti a termine i loro piani di conquista e dominio dell'universo.

Nel sangue di Fu, inoltre, sono presenti i geni di praticamente tutte le specie e le creature dell'universo di Dragon Ball Heroes, forse fatta eccezione per gli dei della distruzione: il potenziale di questo essere è dunque spropositato, e lo ha già dimostrato mettendo al tappeto in pochi secondi Cumber il Saiyan Oscuro. Cosa accadrà del nuovo arco narrativo dell'anime di Super Dragon Ball Heroes? Vi terremo aggiornati.