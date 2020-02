Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles, trailer dell'espansione

Borderlands torna a mostrarsi in video con il trailer della seconda espansione, Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, disponibile a partire dal 26 marzo.



Come già riportato, Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock vedrà Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs finalmente in procinto di sposarsi e determinati a celebrare le proprie nozze sul pianeta Xylourgos.



Fortunatamente tu sei il più grande e bastardo wedding planner della galassia: Gaige, un fuggitivo Cacciatore della Cripta inseparabile dal suo robot BFF Deathtrap. Come se non bastasse:

Riunisci vecchi amici o entra a far parte di un team con nuovi personaggi, che ti aiuteranno a far trionfare l'amore sopra l'odio.

Affronta assetati nemici e fromidabili boss, incluse bestie aliene, occultisti mutati e un clan di banditi dal sangue freddo.

Immergiti negli inquietanti retroscena delle missioni secondarie.

Arma il tuo Cacciatore della Volta con alcune delle più letali armi della galassia.

Dimostra il tuo stile con nuovi spettacolari oggetti decorativi.