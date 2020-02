Borderlands 3, seconda espansione in DLC annunciata al PAX East 2020 da Gearbox

Borderlands 3 è protagonista di un interessante annuncio al PAX East 2020, riguardante in particolare una seconda espansione, intitolata "Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock", che verrà pubblicata come DLC all'interno del programma di supporto a lungo termine di Gearbox per il suo action RPG.



Borderlands 3, tra l'altro, sarà pubblicato infine su Steam il 13 Marzo 2020, poco prima dell'uscita del secondo contenuto aggiuntivo, che sarà disponibile a partire dal 26 Marzo per tutte le piattaforme. Durante il panel di Gearbox, tenutosi al Main Theater Show del PAX East, sono stati annunciati dunque i nuovi contenuti per Borderlands 3.



La seconda espansione "Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock" vede Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs che stanno finalmente per sposarsi, invitando tutti alle imminenti nozze sul pianeta ghiacciato di Xylourgos. Si tratta di un pianeta in cui i rifiuti congelati hanno diluito tutto tranne la più feroce fauna selvatica e la misteriosa città di Cursehaven, dove tutti i personaggi si ritrovano per il lieto evento, che si trova sotto la colossale carcassa di un Mostro della Volta.



Al di là del matrimonio, il luogo è chiaramente adatto a nuove scorribande: oltre alla difficile e selvaggia ambientazione, una banda di inquietanti occultisti che adorano la carcassa del Mostro sono pronti a dare battaglia, dunque ci sarà da occuparsi anche di questo problema.



Fortunatamente tu sei il più grande e bastardo wedding planner della galassia: Gaige, un fuggitivo Cacciatore della Cripta inseparabile dal suo robot BFF Deathtrap. Come se non bastasse: Riunisci vecchi amici o entra a far parte di un team con nuovi personaggi, che ti aiuteranno a far trionfare l'amore sopra l'odio

Affronta assetati nemici e fromidabili boss, incluse bestie aliene, occultisti mutati e un clan di banditi dal sangue freddo

Immergiti negli inquietanti retroscena delle missioni secondarie

Arma il tuo Cacciatore della Volta con alcune delle più letali armi della galassia

Dimostra il tuo stile con nuovi spettacolari oggetti decorativi