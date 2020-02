Baldur's Gate 3, l'opening cinematica del gioco in un video spettacolare

Baldur's Gate 3 si mostra con la spettacolare opening cinematica in un video pubblicato da Larian Studios che ci introduce agli scenari e ai personaggi del gioco.



Di straordinaria fattura, le sequenze di Baldur's Gate 3 mostrano una nave dei mind flayer al cui interno si trovano alcuni prigionieri, fra cui un'elfa, a cui vengono applicate delle mostruose larve per il controllo della mente.



A un certo punto, proprio quando la nave si staglia minacciosa nel cielo, a breve distanza da una città, alcune truppe di elfi in groppa ai draghi la attaccano per liberare la loro combattente.



Gli ultimi istanti del video sono estremamente concitati, con uno dei draghi che riesce a sputare fuoco e a generare una devastante esplosione all'interno della nave, che però svanisce nel nulla.



Insomma, i primi istanti di Baldur's Gate III sembrano davvero esaltanti e difficilmente gli sviluppatori di Larian Studios deluderanno le aspettative degli appassionati!