Baldur's Gate 3, il combattimento sarà a turni, niente tempo reale

Baldur's Gate 3 avrà un sistema di combattimento a turni, in cui le squadre in campo agiranno una alla volta. Questo è quello che è emerso dalla presentazione stampa cui abbiamo partecipato e in cui Larian Studios ci ha mostrato più di due ore di gioco.



Sarà un sistema simile a quello del capolavoro Divinity: Original Sin 2, come spiegato nell'articolo scritto da Pierpaolo Greco: Baldur's Gate 3 si svolge quindi in tempo reale durante le fasi esplorative ma si trasforma in un gioco a turni nel momento in cui si avvia un combattimento, lasciando sempre e comunque la possibilità al giocatore di entrare nella fase a turni anche durante le parti in tempo reale, semplicemente premendo la barra spaziatrice.



Probabilmente chi si aspettava per Baldur's Gate 3 un sistema più simile a quello dei Baldur's Gate originali, quindi con il combattimento in tempo reale ma con la possibilità di fare delle pause tattiche, rimarrà deluso. Comunque sia, trattandosi di un sistema rodato, con cui Larian ha già dimostrato di poter fare meraviglie, c'è poco di cui lamentarsi.



Se volete avere più informazioni sul gioco, sistema di combattimento compreso, leggete la nostra freschissima anteprima di Baldur's Gate 3 in cui l'impavido Greco ha detto del gioco:

Baldur's Gate 3 sembra unire alla perfezione la competenza tecnica e di design dei ragazzi di Larian Studios maturata con i due Divinity: Original Sin, alla profondità della componente artistica e delle meccaniche di Dungeons & Dragons, il tutto arricchito dall'iconografica ambientazione dei Forgotten Realms. Il risultato è un gioco di ruolo classico profondo e incredibilmente attraente nel suo gameplay e nella possibile evoluzione della storia narrata. Rimaniamo a questo punto in trepidante attesa, speranzosi di poterlo rivedere quanto prima.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Baldur's Gate III è in sviluppo per PC e Stadia.