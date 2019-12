Borderlands 3, la strategia dei DLC

L'uscita di Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot , che abbiamo accolto con interesse e di cui ne abbiamo celebrato la buona riuscita , ha inaugurato una strategie che per Gearbox rappresenta solo l'inizio. Lo sviluppatore, insieme al publisher 2K, intende infatti proseguire nel 2020 con tutta una serie di nuovi contenuti, sia a pagamento che gratuiti, che vogliono continuare a divertire i giocatori anche per tutto l'anno alle porte. Ne abbiamo brevemente parlato con Anthony Nicholson, Head of DLC Production del progetto.

Dopo tanti anni di lavoro, come è stato rilasciare il gioco al pubblico? Cos'è successo dopo il lancio?

La sensazione è stata fantastica. Apprezziamo moltissimo il supporto e l'entusiasmo del pubblico. Ad ogni modo il nostro percorso non si è assolutamente concluso: non appena Borderlands 3 è arrivato nei negozi, ci siamo subito concentrati sulla produzione dei contenuti. Attraverso i DLC intendiamo offrire qualcosa di diverso, storie e loot per i quali valga la pena di tornare a giocare. Come gli eventi Blood Harvest, Takedown at Maliwan Blacksite e adesso la nostra prima aggiunta principale alla campagna, Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot.



Siete stati soddisfatti dalle performance del gioco? Puoi condividere con noi qualche numero?

Siamo felicisissimi di come si è comportato il gioco finora, vogliamo accogliere un numero sempre crescente di utenti. Purtroppo non posso rivelare nel dettaglio tutte le cifre ma a settembre 2K ha annunciato la vendita di 5 milioni di copie nei primi cinque giorni di vendite, il miglior risultato nella storia dei titoli 2K. Per noi, ovviamente, quello è stato un risultato che ci ha aiutato moltissimo a proseguire il lavoro.

Quali sono gli obiettivi che vi siete posti per i DLC?

L'obiettivo per Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, così come di quanto arriverà in futuro, è quello di garantire sempre nuove aree con nemici inediti, boss che possano lasciare il segno e poi equipaggiamento e armi leggendarie sempre più fuori di testa. In particolare in Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot siamo ovviamente felici di poter condividere con gli utenti il ritorno di Handsome Jack... che è in effetti ancora morto, ma le sue tracce (e la voce, e la faccia) sono dappertutto nel DLC. I fan saranno contentissimi...



Cosa ci possiamo aspettare per il 2020?

L'anno prossimo sarà ricchissimo di contenuti a tema Borderlands 3. Avremo altre tre espansioni a pagamento che allargheranno la campagna, introdurranno nuove ambientazioni, nemici, boss, oggetti... e ci permetteranno anche di far ritornare in game alcuni personaggi del passato amatissimi dai fan. Ma avremo anche parecchi contenuti gratuiti. Quelli stagionali continueranno in modo simile a quanto ad esempio abbiamo fatto a novembre. E poi ci saranno nuovi oggetti cosmetici, dei premi speciali e altre occasioni come quella che abbiamo celebrato a ottobre, con il Borderlands Anniversary. Insomma ci saranno una montagna di buone ragioni per tornare a giocare.