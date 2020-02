Avengers: Endgame, Nick Fury sarebbe dovuto morire nel film?

Avengers: Endgame include alcune morti eccellenti, ma una non l'abbiamo vista: quella di Nick Fury, il comandante dello SHIELD, che nel film sarebbe dovuto morire stando a un artwork rivelato di recente.



Nell'immagine, realizzata da Stephen Schirle e pubblicata su Instagram, durante gli eventi di Avengers: Endgame Fury viene ucciso da Gamma Corvi, un membro dell'Ordine Nero al servizio di Thanos.



Come noto, le morti nel film sono state altre e Nick Fury è sopravvissuto alla spettacolare battaglia finale, per poi fare la propria comparsa in Spider-Man: Far From Home.



Segue spoiler su Spider-Man: Far From Home e Avengers: Endgame



La comparsa dell'artwork ha peraltro dato il via a una serie di ipotesi su cosa sarebbe accaduto nel caso dell'effettiva morte di Nick Fury, in particolare la possibilità che il comandante dello SHIELD fosse stato sostituito da uno Skrull anche prima degli eventi di Spider-Man: Far From Home.



Il regista Jon Watts ha tuttavia confermato che il Fury che si vede ai funerali di Tony Stark è quello vero, non un sostituto alieno.