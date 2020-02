BioShock 4, visuale in prima persona confermata dagli sviluppatori

BioShock 4 manterrà la visuale in prima persona: lo hanno confermato gli sviluppatori del team Cloud Chamber, pubblicando un annuncio di lavoro che fa riferimento proprio a tale feature.



Lo studio attualmente al lavoro su BioShock 4 è infatti alla ricerca di un "guru del game design pronto a prendere il controllo delle meccaniche del gameplay, dei controlli e della visuale in prima persona."



"Qualcuno entusiasta di lavorare a stretto contatto con ingegneri, animatori, modellatori e level designer per assicurarsi che il sistema di controllo del gioco si sviluppi in armonia con gli obiettivi del progetto."



Purtroppo non ci sono altri dettagli sulla produzione. Del resto BioShock 4 arriverà solo fra alcuni anni, ergo si tratta di un progetto ancora in fase embrionale.



Possiamo a questo punto immaginare che il nuovo capitolo uscirà solo sulle piattaforme di prossima generazione, dunque PS5, Xbox Series X e PC, oltre eventualmente a Google Stadia.