BioShock 4 è ancora lontano: sarà in sviluppo per vari anni, dice Take Two

C'è stata la conferma ufficiale che BioShock 4, o quale sarà il nome del nuovo capitolo della serie, è in sviluppo, ma a quanto pare l'attesa sarà lunga, visto che rimarrà in lavorazione ancora per anni, come riferito da Take Two.



Nel corso della conferenza organizzata per la presentazione dei risultati finanziari della compagnia, Take Two ha toccato anche l'argomento BioShock 4 ma senza poter fornire dettagli più precisi sul gioco in questione, visto che il progetto è ancora ampiamente un lavoro in corso.



Il nuovo BioShock insomma "rimarrà in sviluppo ancora per alcuni anni", ha riferito Take Two, di fatto escludendo la possibilità di vederlo a breve e di avere anche una presentazione più precisa del gioco in tempi brevi. D'altra parte, il team incaricato dei lavori ha già riferito in precedenza le lunghe discussioni che ci sono state per poter avere anche solo il via libera alla produzione, dunque è facile capire come il progetto sia piuttosto elaborato e complesso.



Sappiamo intanto che Ken Levine non è coinvolto nel progetto in alcun modo e che il team Cloud Chamber, responsabile del progetto, è stato fondato di recente all'interno di 2K Games, dunque non è facile nemmeno farsi un'idea precisa di cosa possa emergere, se si tratti di un seguito diretto o di qualcosa di completamente nuovo.



Ci sarà dunque da aspettare ancora molto prima di sapere qualcosa di più sul nuovo BioShock. Nel frattempo, nelle settimane scorse è comparsa una Bioshock Collection per Nintendo Switch, classificata a Taiwan.