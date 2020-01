Bioshock Collection per Nintendo Switch classificata a Taiwan

La Bioshock Collection è stata classificata per Nintendo Switch dall'ente di classificazione di Taiwan. Sicuramente si tratta della raccolta che comprende Bioshock, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, con relativi DLC, già disponibile per PS4, PC e Xbox One.



Ovviamente per ora si tratta di una notizia non confermata, ma difficilmente un ente di classificazione istituzionale si mette a fare scherzi, quindi possiamo dare per assodato che qualcosa di concreto ci sia.



Del resto i Bioshock non dovrebbero essere i giochi più problematici del mondo da portare su Nintendo Switch, visto che sono usciti sulla passata generazione di console. Quindi i possessori di Nintendo Switch si preparino, perché si spera che presto possano fare un paio di viaggi a Rapture e uno a Columbia grazie alla Bioshock Collection.

BioShock: The Collection for the Nintendo Switch has been listed by the Taiwanese games rating boardhttps://t.co/iDtpxeiyya pic.twitter.com/Nl5pTqDUNo — Nibel (@Nibellion) January 14, 2020