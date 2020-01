Marvel's Avengers rinviato di molti mesi, Square Enix svela la nuova data di uscita

Square Enix e Crystal Dynamics hanno annunciato il rinvio di molti mesi di Marvel's Avengers, la cui nuova data d'uscita è stata fissata al 4 settembre 2020. Purtroppo il gioco non ce l'ha fatta a essere pronto per maggio, come precedentemente annunciato, e lo vedremo solo a fine estate.



Il comunicato ufficiale parla di un rinvio per motivi qualitativi, ossia Crystal Dynamics ha bisogno di più tempo per rifinire il gioco e realizzare al meglio tutti i contenuti promessi: una campagna narrativa completa, una modalità cooperativa coinvolgente e dei contenuti di qualità per sostenerlo negli anni successivi.



Marvel's Avengers non è l'unico gioco pubblicato da Square Enix di cui è stato annunciato il rinvio oggi. Anche Final Fantasy 7 Remake subirà un ritardo, con il lancio che si è avvicinato pericolosamente a quello di Cyberpunk 2077.



Che dire? I ritardi dispiacciono sempre ai videogiocatori, ma se servono per migliorare i giochi ben vengano. Evidentemente Square Enix ha preferito spostare in avanti i due probabili blockbuster per non avere problemi qualitativi quando saranno disponibili.