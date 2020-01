Super Smash Bros. Ultimate, un Nintendo Direct dedicato svelerà un nuovo personaggio

Nintendo ha annunciato un nuovo Nintendo Direct dedicato esclusivamente all'annuncio di un nuovo personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate. In realtà dovrebbe essere una normale trasmissione in streaming.



L'evento sarà trasmesso alle ore 15:00 di giovedì 16 gennaio 2020. Nel corso della trasmissione interverrà il director Masahiro Sakurai che svelerà tutti i dettagli sulla nuova aggiunta al roster di Super Smash Bros. Ultimate.



Purtroppo lo scarno comunicato stampa con l'annuncio non contiene altri dettagli, quindi non sappiamo dirvi chi potrebbe essere il nuovo combattente. Dopo Terry Bogard chissà cosa ci aspetta. Comunque sia, in fondo alla notizia trovate il canale in cui seguire lo streaming.