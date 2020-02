Dragon Ball Super, Junior diventa Lanterna Verde in questa fanart

Ormai lo avrete capito anche meglio di noi: i fan di Dragon Ball Super adorano recuperare personaggi, eroi, nemici, situazioni e trasformazioni del franchise di Akira Toriyama... e rielaborarli, mescolandoli con altre produzioni. Ve lo mostreremo di nuovo oggi, con una fanart dedicata a Junior.

Junior (o Piccolo) è uno dei personaggi storici dell'Universo Dragon Ball, e naturalmente è presente anche in Dragon Ball Super. Ora, l'artista migzors ha pensato bene di rielaborare il personaggio e di fonderlo con Lanterna Vedere, celebre eroe che difende l'universo nella serie comics DC (ha avuto anche un film dedicato, comunque). Junior nei panni di Lanterna Verde non sarebbe neppure poco credibile perché, beh... è verde. Ed è un alieno con poteri particolari. E via dicendo.

La fanart in questione, riportata in una pratica immagine poco più avanti, non deve farvi dimenticare che il capitolo 56 del manga Dragon Ball Super è già disponibile per la lettura online, gratuitamente e legalmente. Il prossimo capitolo è atteso per la fine di questo mese.