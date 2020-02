Activision ha vari Remaster in sviluppo, da annunciare nel corso del 2020

Activision ha intenzione di proseguire con la politica dei Remaster, visto il successo incontrato da diverse di queste produzioni per il publisher americano, con nuovi progetti di questo tipo in corso che verranno annunciati durante il 2020.



Il catalogo di Activision è effettivamente ricco di titoli che si prestano bene a remaster, remake, reboot e ritorno di vario tipo, considerando che si tratta di uno dei publisher più vecchi presenti sulla piazza, ma fino a poco tempo fa operazioni di questo tipo non venivano molto prese in considerazione dalla compagnia.



La situazione è ovviamente cambiate con i successi riscossi da Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Crash Team Racing: Nitro-Fueled e Spyro: Reignited Trilogy, dunque adesso i Remaster sono diventati un importante pilastro per la produzione di Activision. Questo ovviamente ha portato a un incremento in produzioni di questo tipo, con altre che sono già in corso.



Ci sono dunque dei nuovi Remaster in sviluppo presso i team di Activision, come annunciato all'interno dei nuovi documenti sui risultati finanziari della compagnia, ma non ci sono ancora dettagli su quali titoli siano in lavorazione. Il publisher ha comunque intenzione di annunciarne almeno alcuni durante il 2020, dunque possiamo aspettarci novità al riguardo nel corso dell'anno.