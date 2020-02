Baldur's Gate 3: seguite con noi questa sera la presentazione del gameplay in diretta dal PAX East 2020!

Baldur's Gate 3 ha una presentazione dedicata fissata per questa sera, in diretta dal PAX East 2020, e potrete seguire l'evento qui con noi su Multiplayer.it, attraverso il canale Twitch o direttamente in questa pagina attraverso il player riportato qui sotto.



L'appuntamento con la diretta live della presentazione di Baldur's Gate 3 è fissato dunque per questa sera, 27 febbraio 2020, alle ore 20:30 circa. L'evento stesso ha inizio alle 21:00 di questa sera, ma la nostra diretta inizierà circa mezz'ora prima, in modo da introdurre un po' l'argomento e avviare la discussione al riguardo.



Potete dunque seguire la presentazione del gameplay di Baldur's Gate 3 sul canale Twitch di Multiplayer.it o direttamente nel lettore riportato qui sotto, con il livestream da parte di Larian Studios che verrà dunque tradotto e commentato in tempo reale dai membri della redazione.



Baldur's Gate 3 è un titolo estremamente atteso, rappresentando il ritorno ufficiale sulle scene di una delle serie di RPG più amate in assoluto in ambito videoludico. Il fatto che il progetto sia stato affidato a Larian Studios, autori dell'ottimo Divinity: Original Sin II e relativo capostipite, non fa che incrementare la fiducia in questo nuovo capitolo in sviluppo.



Proprio oggi, alcune immagini da un leak hanno fatto già vedere qualcosa di più dettagliato sul gioco, in particolare l'utilizzo dell'inquadratura classica, l'interfaccia utente, le scene d'intermezzo e di dialogo e la nuova veste grafica elaborata da Larian per l'occasione.



In base a quanto riferito dalla stessa Hasbro, compagnia che controlla Wizards of the Coast e dunque la licenza D&D, Baldur's Gate 3 dovrebbe entrare in early access nel 2020, mentre ci sarebbero addirittura altri 7 giochi di D&D in lavorazione.