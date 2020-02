Plants Vs. Zombies 3 disponibile su iOS e Android in alcuni paesi

Plants Vs. Zombies 3 è disponibile sui dispositivi iOS e Android in alcuni paesi, nello specifico le Filippine: si tratta della versione finale del gioco, che arriverà anche in Italia a breve.



Annunciato alcuni mesi fa, Plants Vs. Zombies 3, questo nuovo episodio della serie creata da Popcap Games introduce una impostazione portrait per una maggiore immediatezza e una visuale dall'alto a tre quarti.



Si passa dunque dal 2D dei primi due capitoli a un approccio tridimensionale che aggiunge spessore alla componente visiva, ma non mancano le novità anche sotto il profilo del gameplay.



In primo luogo, l'energia necessaria per la creazione di nuove piante viene infatti generata automaticamente, anziché richiederci operazioni manuali, e ciò concorre a rendere l'esperienza più veloce e frenetica.



Come accennato in apertura, il lancio ufficiale nelle Filippine implica un arrivo del gioco anche in Europa nei prossimi giorni, con tempistiche variabili da paese a paese.