Silent Hill e Hideo Kojima, anche Masahiro Ito alimenta le voci su un nuovo capitolo

Silent Hill continua ad essere al centro delle voci di corridoio in questi giorni, con una nuova fonte piuttosto autorevole come l'art director originale, che alimenta le chiacchiere riguardanti la possibilità di un nuovo capitolo della serie e addirittura che questo possa essere affidato a Hideo Kojima, anche se il collegamento con quest'ultimo non traspare dalle nuove informazioni emerse.



In questo caso abbiamo a che fare con Masahiro Ito, artista e illustratore storico della serie Silent Hill, che si è occupato del design di mostri e scenari della serie per i primi tre capitoli, dunque persona che dovrebbe essere alquanto informata dei fatti.



Ito ha pubblicato una serie di tweet alquanto criptici ma evidentemente collegati a Silent Hill, anche se molto vaghi. "Questo tweet significa che non ho nulla da twittare. Se va bene, non avrò nulla da twittare nemmeno domani", si legge in un messaggio. "Pyramid Head, R.I.P.", in un altro.



Il secondo messaggio, in particolare, potrebbe essere ricondotto a un tweet che pubblicò nel 2017, nel quale riferiva che avrebbe preso parte a un nuovo Silent Hill solo se avesse potuto uccidere Pyramid Head, il celebre nemico di Silent Hill 2. D'altra parte, sappiamo anche che Ito sta lavorando a un nuovo gioco, come emerso già lo scorso gennaio, che potrebbe essere proprio un nuovo capitolo della serie Konami.



Al di là del fatto di aver riferito in passato il suo totale apprezzamento per lavorare con Hideo Kojima, in questo caso non c'è proprio una connessione diretta all'altro filone di voci di corridoio su Silent Hill, ovvero il fatto che i lavori siano in corso presso Kojima Productions. Questo è infatti emerso da altri strani tweet come riportato ieri, ma certamente la coincidenza è bizzarra e alimenta facilmente le speranze.



Che Hideo Kojima sia al lavoro su Silent Hill risulta difficile da credere, considerando che la cancellazione di Silent Hills fu concomitante al famoso divorzio fra l'autore e Konami, tuttavia è anche vero che Kojima sembra stia lavorando a un horror e che Konami sta pensando a possibili modi per creare un nuovo capitolo: mettendo tutti i pezzi del puzzle insieme il risultato potrebbe puntare veramente a un Silent Hill di Kojima, staremo a vedere.





This tweet means that I have nothing to tweet. If it goes well, I will have nothing to tweet tomorrow. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) February 28, 2020