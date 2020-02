Fallout 76: Wastelanders in un video gameplay dal PAX East 2020 con il nuovo sistema di dialoghi

Fallout 76: Wastelanders, la nuova espansione di grosse dimensioni prevista arrivare per evolvere sostanzialmente l'RPG online di Bethesda, si è mostrata in anteprima nel corso del PAX East ed è possibile vederla più nel dettaglio nel video gameplay riportato qui sotto, ad opera di GamersPrey, che mostra anche il nuovo sistema di dialoghi.



L'uscita di Wastelanders è fissata per il 7 aprile 2020, in contemporanea con l'arrivo di Fallout 76 su Steam e porterà con sé numerose novità, a partire dalla presenza di NPC umani in grado di dare nuovo spessore al gioco.



Questa introduzione di nuovi personaggi con cui interagire, che daranno vita anche a quest e altre attività di gioco, determina l'arrivo di un sistema di dialoghi in grado di approfondire ulteriormente l'azione. Sarà possibile scegliere la risposta da utilizzare e dunque da che parte portare la discussione e il rapporto con i vari personaggi coinvolti, cosa che può portare a nuove alleanze o inimicizie.



Non si tratta peraltro solo di nuovi personaggi: come riferito da Bethesda, l'aggiornamento ha compreso anche una revisione generale degli NPC e dei personaggi già presenti nel gioco da prima dell'espansione, aggiungendo nuove componenti di storia e nuove attività collegate anche a questi.



Come da tradizione, la distribuzione dei punti sulle statistiche S.P.E.C.I.A.L. determina la possibile apertura di diverse opzioni di dialogo che possono portare a conseguenze diverse, possibili solo se si hanno le giuste predisposizioni in base a come abbiamo costruito il personaggio.



Anche l'interfaccia è stata modificata con l'inclusione dei dialoghi, con la possibilità di rileggere quanto è stato detto in precedenza e con varie opzioni per la gestione dei sottotitoli e del testo. Con l'aggiornamento Wastelanders arrivano inoltre anche i sotterranei di Watoga.