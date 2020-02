PS5: Sony punta a due modelli con potenza diversa per la nuova console?

PS5 è protagonista di una nuova e inaspettata voce di corridoio proprio in queste ore, con un utente di NeoGAF a riferire di aver ricevuto notizia di due diversi modelli di console con potenza diversa, sullo stile di quanto affermato per Microsoft in precedenza.



L'utente VFXVeteran, che riporta la strana voce di corridoio in questione, dovrebbe avere esperienza nell'industria videoludica, anche in base a quanto certificato dai gestori del forum, ma ovviamente questo non significa né che ce l'abbia veramente né che la cosa possa corroborare in qualche modo le sue affermazioni sul forum, che vanno prese semplicemente come voci di corridoio della qualità più selvaggia.



In base a quanto riferito, anche Sony starebbe pensando a una strategia simile a quella finora vociferata per Microsoft, ovvero il lancio sul mercato di due diversi modelli per la nuova console, uno più potente e più costoso e uno meno potente ma di conseguenza anche con prezzo più basso.



PS5 dovrebbe dunque avere due diversi modelli: il meno potente dei due è quello che ha la vociferata potenza di 9 TeraFLOPS, mentre la versione più potente dovrebbe rivaleggiare direttamente con Xbox Series X, ovvero essere intorno ai 12 TFLOPS. Allo stesso modo, anche Microsoft avrebbe un modello meno potente di Xbox previsto, ovvero la nota Lockhart che però non è mai stata confermata.



Come conseguenza di questa strategia, il prezzo delle console più potenti per entrambe le compagnie è destinato ad essere alto, secondo l'utente in questione pari a circa 600 dollari al lancio. Secondo questa fonte, che sostiene di aver sentito queste informazioni da terzi, dunque di non essere direttamente a contatto con la questione, entrambi i modelli di PS5 dovrebbero essere lanciato in contemporanea sul mercato.



Ovviamente prendete tutto con le pinze perché questa faccenda non trova alcun riscontro nemmeno in altre voci di corridoio. Negli ultimi giorni sono emerse nuovi rumor sul controller DualShock 5 che potrebbe avere la ricarica wireless e possibile feedback biologico, ma ancora nessuna novità ufficiale da Sony.