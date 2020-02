PS5, il controller DualShock 5 potrebbe avere la ricarica wireless, in base a un brevetto Sony

PS5 continua ad essere in gran parte un mistero, visto il reiterato silenzio di Sony sulla sua nuova console, pertanto le notizie arrivano soprattutto attraverso voci di corridoio e in particolare brevetti e documenti registrati e apparentemente legati alla macchina, come questo che sembra riferirsi a una ricarica wireless per il controller.



Nelle ore scorse è emerso un altro misterioso brevetto relativo al nuovo controller di PlayStation 5, che potrebbe essere chiamato DualShock 5, documento nel quale spuntano dettagli su una possibile ricarica wireless per il dispositivo.



Come sempre, non è detto che alla registrazione di un brevetto corrisponda una sua effettiva applicazione pratica, ma è comunque interessante notare gli studi effettuati da Sony su caratteristiche potenziali, visto che si tratta comunque di testimonianze oggettive.



In questo caso si parla di un dispositivo, come una sorta di adattatore, da collegare al DualShock 5 per consentire una ricarica wireless della batteria interna, applicando la periferica a una superficie che effettua una trasmissione induttiva di elettricità.



Nel brevetto viene descritto questo attachment da collegare al controller di PS5, il quale peraltro assomiglia molto a quello con i back button rilasciato per PS4, cosa che fa pensare a un possibile studio parallelo di quest'altra caratteristica che potrebbe però slittare a PS5, a questo punto.



L'adattatore dovrebbe avere anche dei tasti che corrispondono a quelli originali del controller, cosa che consentirebbe di mantenere l'adattatore collegato sempre, in modo da effettuare le ricariche più velocemente semplicemente appoggiando il controller sulla base.



Di recente sono emerse altre voci sempre a base di brevetti, come quella sul feedback biologico da utilizzare in un altro adattatore per DualShock 5 o il presunto SSD esterno.