One Punch Man: A Hero Nobody Knows, la recensione per PlayStation 4

La recensione di One Punch Man: A Hero Nobody Knows per PlayStation 4 deve rendere chiaro un concetto, uno soltanto e subito: Saitama sarà anche l'eroe più potente della Terra, sarà anche invincibile, ma neppure lui riuscirebbe a sconfiggere la noia del videogioco che dovrebbe celebrare le sue avventure. Gli sviluppatori di Spike Chunsoft ce l'hanno messa tutta nel realizzare un titolo il più fedele possibile al manga e anime di partenza, e dal punto di vista delle idea in teoria ce l'hanno fatta: non era affatto facile realizzare un action / picchiaduro / GDR (tutte componenti legate tra loro, come vedremo) il cui protagonista è invincibile. Il problema è che, buone intenzioni a parte, One Punch Man: A Hero Nobody Knows diventa una produzione dimenticabile dopo neppure un'ora di gioco. E vediamo anche i motivi, allora.

La trama, il progetto, il protagonista

Il progetto che ruota attorno a One Punch Man: A Hero Nobody Knows è stato ben studiato dagli sviluppatori di Spike Chunsoft. Manga e anime di partenza sono letteralmente esplosi negli ultimi anni, registrando un'accoglienza estremamente positiva da parte dei lettori: merito del carisma e dell'originalità dell'eroe protagonista, l'improbabile ed invincibile Saitama. Per chi non lo sapesse, il Pelato Mantellato è in grado di stendere qualsiasi nemico, mostro e creatura misteriosa desidera di minacciare la Terra con un pugno: un solo pugno, e senza subire il benché minimo danno.

Ora, potreste giustamente chiedervi, come si fa a realizzare un videogioco in cui il protagonista è invincibile e ultrapotenziato? Anche i trailer di One Punch Man: A Hero Nobody Knows hanno da subito scherzato su Saitama, mostrando scontri nella tipica interfaccia dei picchiaduro concludersi in appena due secondi: il tempo, da parte dell'eroe, di scagliare il suo pugno micidiale. Spike Chunsoft ha comunque trovato il modo di offrire ai fan un prodotto studiato accuratamente sulle loro esigenze, il primo videogioco al mondo dedicato specificamente a Saitama e compagnia.

La prima idea degli sviluppatori riguarda la trama di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, che segue fedelmente ma in modo parallelo la narrazione della prima stagione dell'anime, fino allo scontro con Scarabeo Asura e la Casa dell'Evoluzione. Il giocatore reincontra così tutti gli eroi celebri dell'opera di partenza, dagli improbabili a quelli più calzanti all'interno di un videogioco che oscilla costantemente tra l'action e il picchiaduro. E incontra, naturalmente, lo stesso Saitama, che accorre (ma in ritardo) a salvarlo dai nemici più pericolosi, come ad esempio quello contro Vaccine Man, e in generale dai nemici storici della prima stagione.

Avete capito bene: se Saitama corre ad aiutare il giocatore, chi è l'eroe protagonista di One Punch Man: A Hero Nobody Knows? Un avatar. Sì, un avatar: come in Jump Force (e non finiscono qui, purtroppo, i paragoni), come in Code Vein. Come i più recenti titoli pubblicati da Bandai Namco negli ultimi anni in cui pare che il protagonista assoluto debba essere per forza una creatura realizzata da zero, il nuovo arrivato di turno che si farà valere nel mondo fino a diventare l'eroe di cui tutti, per forza, hanno bisogno. E che, tanto per rimanere fedeli, sarà contraddistinto dal fastidioso mutismo di sempre.