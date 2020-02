One Punch Man: A Hero Nobody Knows, l'assurda potenza di Saitama nel trailer di lancio PS4, Xbox One e PC

One Punch Man: A Hero Nobody Knows mette in mostra l'assurda potenza del pelato protagonista della serie Saitama nello spettacolare trailer di lancio PS4, Xbox One e PC.



Come è possibile creare un picchiaduro nel quale uno dei lottatori è potenzialmente invulnerabile e capace di distruggere gli avversari con un solo colpo? Noi non lo sappiamo, ma evidentemente Bandai Namco ha trovato la formula giusta e si diverte a provocarci con il trailer di lancio di One Punch Man: A Hero Nobody Knows per PS4, Xbox One e PC.



In questo filmato, infatti, si vede Saitama, il protagonista del fumetto e dell'anime One Punch Man, sconfiggere una pletora di potentissimi avversari con un solo colpo. Come sarà possibile rendere equilibrato il gameplay? Lo scoprirete nella recensione che pubblicheremo a breve. Nel frattempo potrete comprendere alcuni segreti del gioco leggendo il nostro provato di One Punch Man: A Hero Nobody Knows.



A partire dal 28 febbraio One Punch Man: A Hero Nobody Knows, un fighting game 3-vs-3 con devastanti attacchi speciali, sarà disponibile su Ps4, Xbox One e PC. I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio eroe e combattere per l'Associazione degli Eroi, il tutto incontrando sulla propria strada tanti personaggi della storia originale.



In questo trailer i giocatori potranno anche scoprire il primo personaggio che sarà rilasciato con il Season Pass: Suiryo, un prodigio delle arti marziali. I fan più appassionati saranno sicuramente in grado di riconoscere il prossimo guerriero. Lo avete individuato?