Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, i giochi per prepararsi

Mancano ancora pochi giorni al 6 marzo e all'uscita di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, il remake di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu. Sono passati quindici anni da quando Spike Chunsoft ha sviluppato quella prima coppia di spin-off: il remake sarà un'occasione preziosa per chi non c'era, o era ancora troppo piccolo, e si è perso un vero e proprio gioiellino, ora riproposto su Switch in versione riveduta e corretta, con uno stile grafico delizioso e tanti piccoli accorgimenti che modernizzano un tipo di GDR poco conosciuto. In attesa del nostro parere su Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX che arriverà qualche giorno prima del lancio ufficiale, abbiamo pensato di consigliarvi qualche titolo per Switch che possa aiutarvi a comprendere meglio i Mystery Dungeon, ad allenarvi in fatto di strategia o a rimettervi in gioco casomai vi siate allontanati per qualche tempo dall'universo dei pokémon.

Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! Se avete letto il nostro speciale sulle origini di Pokémon Mystery Dungeon - lo trovate a questa pagina - allora probabilmente ricorderete che lo sviluppatore Spike Chunsoft, dopo aver inventato il genere dei Mystery Dungeon con uno spin-off di Dragon Quest addirittura nel 1993, aveva attinto al franchise di Final Fantasy esattamente per lo stesso motivo e nel 1997 aveva dato i natali a Chocobo's Mystery Dungeon. In seguito, Square avrebbe prodotto altri due episodi nella stessa miniserie: Chocobo's Mystery Dungeon EVERY BUDDY! è una conversione rimasterizzata dell'episodio uscito su Wii nel 2007 ed è probabilmente il gioco più simile a Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX che potreste trovare sulla nuova console Nintendo, nella sostanza e nello stile cartoonesco e coloratissimo. Il protagonista, infatti, è il famoso pennuto giallo, qui capace di trasformarsi nei vari Job di Final Fantasy per combattere nei labirinti procedurali che dovrete esplorare.

Disgaea 5 Complete Se Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX manterrà la stessa curva della difficoltà dell'originale, allora aspettatevi alcuni dungeon veramente impegnativi nelle ore finali dell'avventura. Il titolo Spike Chunsoft potrebbe sembrarvi un GDR per bambini, e le prime missioni scivoleranno via senza troppi problemi, ma in realtà nasconde una complessità interessante non solo in termini di gameplay, ma anche a livello di storia. Credeteci quando vi diciamo che questo gioco di Pokémon non teme di addentrarsi in scenari piuttosto cupi. Disgaea 5 Complete, in questo senso, è un ottimo allenamento. Questa edizione del più sofisticato tra gli strategici nella famosa serie targata Nippon Ichi demolirà le vostre certezze con meccaniche sempre più complicate, missioni tostissime e tante possibilità di personalizzazione. Disgaea 5 Complete vi insegnerà ad anticipare ogni mossa, a studiare l'evoluzione dei vostri personaggi e, soprattutto, vi farà piacere la matematica, visto che pochi altri GDR consentono di infliggere ai nemici miliardi, letteralmente, di danni.

Fire Emblem: Three Houses Se invece preferite restare in ambito strategico per farvi un po' le ossa, ma non volete giocare un titolo troppo complicato, potete sempre rivolgervi all'ultima incarnazione di questa popolare saga Nintendo. Fire Emblem: Three Houses vi consentirà di personalizzare il livello di difficoltà e, scegliendo i parametri più morbidi, potreste giocare un GDR longevo e impegnativo ma mai frustrante. Certo, non è carino come il Mystery Dungeon col Chocobo, né folle e cartoonesco come Disgaea, ma potrete contare su una trama davvero coinvolgente e su un'avventura lunghissima che si divide in quattro storyline principali, cinque se acquistate il recente DLC Ombre Cineree. Anche Fire Emblem si gioca a turni, combattendo su griglie in cui si spostano le vostre unità e quelle dei nemici: il giocatore, nei panni di un insegnante, deve pianificare attentamente la progressione dei suoi studenti nelle fasi di esplorazione in terza persona e assicurarsi che diventino i migliori guerrieri in circolazione. Giocato al livello di difficoltà predefinito, Fire Emblem: Three Houses è un titolo in cui si paga ogni errore di calcolo, e questo dà ancora più soddisfazione quando si porta a casa una vittoria.

SteamWorld Quest Poniamo invece che stiate cercando un GDR impegnativo ma non troppo lungo, qualcosa che possa tenervi occupati mentre aspettate l'uscita di Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX. In questo caso, non possiamo fare a meno di consigliarvi un piccolo gioiellino, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, che si completa in una quindicina di ore. Sebbene faccia parte dell'omonima serie targata Image & Form Games, SteamWorld Quest è molto diverso dai suoi predecessori SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Heist. In questo caso ci troviamo di fronte a un GDR a turni spassoso, ambientato in un mondo a metà tra il fantasy e lo steampunk, in cui si combatte a turni con speciali mazzi di carte che rappresentano le specifiche abilità dei tre personaggi che compongono il gruppo. I combattimenti sono strategici e matematici, in quanto dovrete calcolare la forza dei vostri attacchi, la difesa dei nemici e combinare il tutto a ogni turno per avere la meglio soprattutto sui boss che vi aspettano alla fine di ogni dungeon.