Pokémon Mystery Dungeon, le origini dello spin-off

Annunciato a sorpresa durante l'ultimo Pokémon Direct, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX arriverà sui nostri Switch i primi di marzo. Per chi non lo sapesse, si tratta di un vero e proprio remake ispirato av, due dei primi spin-off a uscire sulla scia del successo del franchise targato Game Freak. Sviluppati da Chunsoft, i due titoli gemelli che diedero inizio a Pokémon Mystery Dungeon risalgono addirittura al 2005 e hanno riportato in auge un genere di nicchia, facendolo conoscere a un pubblico molto più vasto. In questo speciale vi parleremo di questo genere particolare e di Spike Chunsoft , un'azienda che pochi conoscono ma che vanta un curriculum di tutto rispetto dato che ha firmato nientepopodimeno che Dragon Quest.

Nakamura stabilì ufficialmente Chunsoft in una stanzetta di un condominio a Chofu, una frazione di Tokyo, e pubblicò nel 1985 la conversione di Door Door per PC-6001. Dopodiché cominciò una collaborazione con Enix e spostò l'attenzione sullo sviluppo per Famicom, a quel tempo molto più remunerativo grazie al successo della console Nintendo. Fu esattamente in questo contesto che Nakamura conobbe Yuji Horii , un altro vincitore del concorso Enix col quale aveva cominciato a lavorare su una serie di conversioni per Famicom. Horii e Nakamura avevano una passione in comune: i giochi di ruolo occidentali. Innamorati di Wizardry e Ultima, i due giovani progettarono un titolo simile ma, ispirandosi a The Tower of Druaga di Masanobu Endo, lo impostarono con un tono più adatto al pubblico giapponese, reclutando anche un noto fumettista, Akira Toriyama. Dragon Quest nacque praticamente così e Chunsoft sviluppò i primi quattro episodi con Kochi Nakamura al timone in qualità di director e di supervisore nel caso del quinto capitolo.

Mystery Dungeon

Oggi Spike Chunsoft si chiama così perché le due aziende si sono fuse in una sola intorno al 2012: Chunsoft era infatti diventata una sussidiaria della Dwango, che possedeva anche Spike, nel 2005. Già all'epoca, però, Chunsoft era diventata famosa non tanto per i Dragon Quest - che solitamente si associano soprattutto a Enix fino all'ottavo e ultimamente a Square Enix in generale - quanto per i suoi cosiddetti Mystery Dungeon, un genere che in un certo senso è diventato il suo cavallo di battaglia negli anni. Il giro di boa si verifica nel periodo di transizione da Famicom o NES, che dir si voglia, a Super Famicom: in quel periodo Nakamura aveva lasciato la programmazione e dirigeva a tempo pieno l'azienda, sempre in cerca di nuove idee con cui catturare l'attenzione dei giocatori. Una di esse sopraggiunse quando Nakamura si imbatté in Rogue per vie traverse: era un titolo del 1980 di Michael Toy e Glenn Wichman che attirò subito la sua attenzione per via della difficoltà elevata ma appagante.

Ispirandosi a Rogue, Nakamura e i ragazzi di Chunsoft svilupparono Torneko no Daibōken: Fushigi no Dungeon per Super Famicom nel 1993. Ambientato nell'universo di Dragon Quest - Torneko, che in Italia è diventato Baldo, compare per la prima volta in Dragon Quest IV - il titolo dà il la a un vero e proprio genere che prende il nome di Fushigi no Dungeon, Mystery Dungeon in inglese. Chunsoft avrebbe poi sviluppato due sequel, Torneko: The Last Hope nel 1999 e Torneko no Daibōken III nel 2002, dopo aver già sdoganato quello che nel frattempo era diventato un vero e proprio franchise. Il buon successo di Torneko no Daibōken, infatti, aveva convinto Nakamura a proseguire su quella strada senza attingere a universi o personaggi su licenza: è così che nasce Shiren the Wanderer, primo di una lunga serie di inediti che sarebbero arrivati anche su Nintendo DS e sistemi mobile. Shiren the Wanderer resta però l'unico Mystery Dungeon proprietario di Chunsoft, che in seguito avrebbe attinto all'immaginario Square per Chocobo's Dungeon nel 1997 e a quello Nintendo con Pokémon Mystery Dungeon: Squadra Rossa e Squadra Blu nel 2005.

E rieccoci punto e a capo. Ma che cos'è, esattamente, un videogioco "Mystery Dungeon"? Per farla breve, sono titoli che potremmo quasi considerare i precursori dei roguelike su console, genere che comunque ancora oggi rimane molto in sordina. Sono giochi di ruolo, prima di tutto, incentrati sull'esplorazione di labirinti procedurali in cui si combatte a turni. Le dinamiche sono piuttosto particolari perché i nemici si muovono e agiscono ogni volta che lo fa il giocatore, obbligando quest'ultimo a calcolare attentamente le sue mosse come se stesse giocando a scacchi. Una serie di svantaggi addizionali mettono il giocatore sotto pressione: si può scappare dai dungeon solo in casi specifici, e la sconfitta comporta la perdita del denaro e degli oggetti che abbiamo portato con noi nei sotterranei. Inizialmente pensati per fare presa su un pubblico giovanissimo, specialmente Chocobo Dungeon, ben presto i Mystery Dungeon hanno trovato un posticino speciale nei cuori nei fan e Chunsoft ha affinato la sua tecnica, riuscendo a convogliare nei suoi Mystery Dungeon su licenza i tratti distintivi dei franchise specifici, come vedremo con l'evoluzione di Pokémon Mystery Dungeon la prossima settimana.