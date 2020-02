Shadowgun War Games, la recensione

A proposito di contenuti, la dotazione di partenza di Shadowgun War Games non è purtroppo straordinaria in termini numerici: pur essendo molto ben caratterizzati, gli eroi che compongono il roster sono pochi, così come sono estremamente limitate le modalità, appena due: deathmatch e cattura la bandiera. È vero, stiamo parlando di un cantiere aperto (addirittura la versione del gioco è la 0.1), un'esperienza che da qui ai prossimi mesi crescerà inevitabilmente grazie al rilascio di personaggi, mappe e stipulazioni; tuttavia sarebbe forse stato il caso di spingere un po' di più sulla consistenza per poter conferire maggiore valore al lancio del gioco.

La recensione di Shadowgun War Games arriva a poche ore dal debutto ufficiale del gioco sui dispositivi iOS e Android , anche se grazie a un codice ci è stato possibile provare in anticipo la versione definitiva dello sparatutto competitivo targato MADFINGER Games . Com'era lecito attendersi, rispetto alla beta è stato introdotto un sistema di progressione che regolamenta l'accesso alle due modalità e ai cinque personaggi inizialmente disponibili sulla base del livello d'esperienza. Trova inoltre posto nel pacchetto l'inevitabile Pass Stagionale , che garantisce un bel po' di ricompense extra e una crescita più rapida, ma che al prezzo di 9,99 euro si ritrova fuori mercato rispetto all'approccio aggressivo di un servizio in abbonamento come Apple Arcade , ad oggi ancora ineguagliato per il rapporto fra costo e contenuti.

Gameplay e struttura

Ispirato in maniera chiara a produzioni come Overwatch, con un'enfasi sui personaggi e le relative abilità piuttosto che su di un'azione frenetica e realistica in stile Call of Duty: Mobile, Shadowgun War Games non supporta per il momento i controller Bluetooth ma vanta un sistema di controllo touch pressoché perfetto, che di default utilizza il fuoco automatico per consentirci di gestire al meglio i movimenti e la mira mentre ci spostiamo all'interno dello scenario.



Come evidenziato nel provato, con alcuni eroi si è cercato di barattare questa immediatezza in favore di danni ed efficacia, utilizzando un pulsante separato per il fuoco che tuttavia risulta inevitabilmente macchinoso e spezza il dinamismo del gameplay. A conti fatti, però, si tratta probabilmente del giusto limite rispetto a colpi di precisione o razzi che possono uccidere con un unico proiettile.

Il roster, per quanto ristretto, vanta una certa personalità e si presenta molto ben caratterizzato: c'è il personaggio bilanciato, Slade, con il suo fucile d'assalto e le granate; oppure il tank inarrestabile Revenant, armato di doppietta e in grado di "terrorizzare" i suoi avversari; o ancora lo sfuggente acrobata Jet, che con la sua velocità e il teletrasporto è perfetto in Cattura la Bandiera.



Abbiamo poi la ginoide SARA, unità di supporto che attiva barriere d'energia ma colpisce duro con un lanciarazzi; e infine la cecchina Willow, che piazza letali colpi di precisione. Sbloccare tutti gli eroi non richiede molto tempo e non ci sono limitazioni dettate dal modello freemium: questo va di certo riconosciuto al titolo di MADFINGER Games.

Gli sviluppatori hanno fatto un gran bel lavoro nel bilanciare l'equipaggiamento e le due abilità speciali accessibili dalla parte bassa dello schermo, creando così combattenti piacevolissimi da usare, a maggior ragione considerata la solidità di un gunplay che fa tesoro delle passate esperienze della serie.



E poi c'è la grafica, realmente di qualità console: è possibile impostarla per aumentare dettagli e frame rate (nel caso del nostro iPad Pro fino a 90 fps), così da scalare l'esperienza qualora si possieda un dispositivo di vecchia generazione, e lo spettacolo offerto lascia talvolta basiti, specie per la bontà del design e per un uso dei colori perfettamente affine alle atmosfere del gioco.



Molto bene anche il matchmaking, velocissimo e solo di rado afflitto da problematiche legate alla latenza, sebbene sia presente ancora qualche problema di gioventù, con errori di connessione o l'impossibilità di cambiare nickname per un qualche inghippo dei server.