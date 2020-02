Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 14/2/2020

Le offerte Amazon di oggi partono con due smartphone di fascia alta, con quello Samsung più datato ma comunque potente e dalla risoluzione elevata, contrapposto al nuovo Huawei Mate 30 Pro, equipaggiato con schermo OLED. A seguire troviamo invece due portatili, con l'Aspire 3 decisamente più modesto dell'LG Gram anche se a differenza di quest'ultimo dotato di GPU discreta. Per chiudere, infine, ci rivolgiamo ai mouse professionali Logitech, entrambi wireless ed ergonomici ma con il secondo reso peculiare da una trackball posizionata in corrispondenza con il pollice.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.