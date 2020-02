PS5, il primo SSD esterno che potrebbe essere compatibile con la console di Sony sarà presentato al PAX East

Patriot presenterà a breve il primo SSD esterno che dovrebbe essere compatibile con PS5, il Viper PXD M. Durante il PAX East 2020, infatti, ha in previsione di mostrare questa periferica di nuova generazione pensata per i videogiochi ad alta velocità e il trasferimento dei dati.



Il Viper PXD è un SSD PCIe 3.0 4x M.2 che sfrutta un controller di memoria E13T di Phison per raggiungere 1GB/sec in lettura e scrittura sfruttando il protocollo NVMe 1.3.



In realtà il Viper PXD M.2 SSD è una soluzione studiata per PlayStation 4, ma le modalità di presentazione ci fanno pensare che il sistema sia pensato con la nuova generazione in mente. Innanzitutto questo M.2 SSD è un sistema compatibile con tutti gli ingressi USB 3.2 Gen2 Type-C, il che gli garantisce una velocità di trasferimento pari a 1GB/sec.



Delle prestazioni decisamente superiori rispetto a quelle garantite da PS4. La console di Sony, infatti, monta un ingresso USB 3.1 Gen1 Type-A che raggiunge i 625MB/sec di velocità massima. Per questo motivo pensiamo che fare la presentazione su di una macchina che può sfruttare solo il 62% delle sue potenzialità sia molto strano.



L'aver scelto Marvel's Spider-Man come esempio per mostrare le capacità del Viper PXD, il gioco scelto da Sony per far vedere quanto saranno veloci i caricamenti su PS5, rende il tutto ancora più sospetto. O meglio, Patriot sembra stia cercando ogni modo per mostrare che il Viper PXD è una tecnologia facilmente trasportabile anche sulla nuova generazione di console.



Il Samsung NVMe SSD 980 QVO di PS5 dovrebbe essere più veloce, ma un supporto esterno di questo genere potrebbe essere più che sufficiente per garantire delle prestazioni all'altezza.



Il PAX East si terrà a Boston dal 27 febbraio al 1 marzo 2020, nonostante le tante defezioni.