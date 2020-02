Pokémon: Mewtwo Colpisce Ancora - L'Evoluzione è disponibile da oggi su Netflix

The Pokémon Company e Netflix hanno annunciato oggi che il film di animazione Mewtwo Colpisce Ancora - L'Evoluzione sarà disponibile a partire da oggi sulla piattaforma streaming.



Il film Pokémon Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione non è il classico film dei Pokémon. Innanzitutto introduce un nuovo stile di computer grafica ed è inoltre ispirato a una delle storie più amate di questo universo. Si tratta, infatti, del remake della prima pellicola dei Pokémon.



Lo scorso anno scorso, in Giappone, il film ha avuto un grandissimo successo. A proposito di successi, sapete che Sonic - il film sta per battere il record di incassi di Detective Pikachu? Dal 27 febbraio 2020 sarà possibile trovare Pokémon Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione su Netflix, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio.



"La sua rete estesa e l'esperienza del suo staff fanno di Netflix il partner perfetto per presentare questo film ai bambini e ai fan di tutto il mondo", ha dichiarato Emily Arons, senior vice president dell'ufficio affari internazionali di The Pokémon Company International.



Per chi non la conoscesse, questa è la sinossi del film:



Alcuni ricercatori, sfidando le leggi nella natura, utilizzano un fossile appena scoperto del Pokémon misterioso Mew per dare vita a Mewtwo, un Pokémon leggendario dai poteri straordinari creato per lottare e distruggere. Quando Mewtwo prende coscienza della propria origine controversa, inizia a covare risentimento nei confronti degli umani che l'hanno creato e cerca vendetta. La sua furia si scatena anche su Ash, Pikachu e i loro amici che ne finiranno coinvolti.



Il destino dei Pokémon e del mondo intero è in pericolo. Riusciranno i nostri eroi a essere all'altezza della situazione e sconfiggere Mewtwo? E riuscirà quest'ultimo a dare un nuovo significato alla sua stessa vita?



Pokémon Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione è disponibile dal 27 febbraio 2020 su Netflix. Lo guarderete?